Мужская сборная России поднялась на четвертое место в Кубке наций

В чешском Нове-Место состоялся спринт у мужчин в рамках третьего этапа Кубка мира.
По итогам спринта, Александр Логинов занял второе место, Дмитрий Малышко стал 14-м, Матвей Елисеев - 18-м, Евгений Гараничев - 30-м, Александр Поварницын - 65-м, Антон Бабиков - 80-м.
Мужская сборная России поднялась на четвертое место в зачете Кубка наций. Возглавляет зачет сборная Норвегии, второе место у Франции, третье – у Германии.
Кубок наций (мужчины)
1 (1). Норвегия - 2413 (+426)
2 (2). Франция - 2276 (+405)
3 (3). Германия - 2169 (+373)
4 (6). Россия - 2104 (+404)
5 (4). Австрия - 2102 (+346)
6 (5). Швеция - 2058 (+347)