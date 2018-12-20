Биатлон 20 декабря 2018 21:19 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Мужская сборная России поднялась на четвертое место в Кубке наций

В чешском Нове-Место состоялся спринт у мужчин в рамках третьего этапа Кубка мира.