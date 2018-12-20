Анатолий Хованцев: Логинов готов морально побеждать Бе

Биатлон 20 декабря 2018 21:22 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Российский биатлонист Александр Логинов финишировал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место, уступив 21 секунду норвежцу Йоханнесу Бе.

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал итог спринтерской гонки.

«Логинов после небольшого спада в Хохфильцене очень сильно смотрелся ходом. Плюс отстрелял чисто. Это радует. Остальные ребята тоже могли выступить лучше. Прежде всего, Гараничев, который не справился со стойкой, и Елисеев. Всей командой могли плотно выступить.

В дальнейшем должно быть лучше. Мы должны выделяться стрельбой, вернуть ее. Стрелять «на ноль» или максимум допускать один промах.

Логинов готов морально побеждать Йоханнеса, но гонка преследования непредсказуемая в плане стрельбы. Посмотрим, как он будет работать и стрелять на рубежах», - приводит слова Хованцева «Матч ТВ».

Гонка преследования у мужчин пройдет 22 декабря.