Анатолий Хованцев: Логинов готов морально побеждать Бе

Российский биатлонист Александр Логинов финишировал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место, уступив 21 секунду норвежцу Йоханнесу Бе.
Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал итог спринтерской гонки.
«Логинов после небольшого спада в Хохфильцене очень сильно смотрелся ходом. Плюс отстрелял чисто. Это радует. Остальные ребята тоже могли выступить лучше. Прежде всего, Гараничев, который не справился со стойкой, и Елисеев. Всей командой могли плотно выступить.
В дальнейшем должно быть лучше. Мы должны выделяться стрельбой, вернуть ее. Стрелять «на ноль» или максимум допускать один промах.
Логинов готов морально побеждать Йоханнеса, но гонка преследования непредсказуемая в плане стрельбы. Посмотрим, как он будет работать и стрелять на рубежах», - приводит слова Хованцева «Матч ТВ».
Гонка преследования у мужчин пройдет 22 декабря.