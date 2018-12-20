Александр Поварницын: На Кубке мира немного чувствую себя не в своей тарелке

Российский биатлонист Александр Поварницын подвел итог спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Нове-Место. Спортсмен финишировал 65-м, допустив три промаха.
«Ощущения от гонки? В первую очередь, разочарование. Был настроен на более высокий результат. На лежке ничего не видел — глаз заплыл, перед ним была черная пелена. Не знаю, что произошло. Но я всегда даже после неудачи на рубеже продолжаю бороться.
Считаю, что те биатлонисты, кто хорошо выступает на Кубке IBU, могут достойно выступать на Кубке мира и попадать в десятку.
На Кубке мира немного чувствую себя не в своей тарелке, по крайней мере сейчас. Надо почувствовать атмосферу», - приводит слова Поварницына «Матч ТВ».
Гонка преследования у мужчин пройдет 22 декабря.