Анастасия Морозова: За эту гонку поставлю себе «тройку»

Биатлон 21 декабря 2018 21:33 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Российская биатлонистка Анастасия Морозова – о спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место, где она заняла 38-е место.

– Погодные условия были тяжелые и в первой группе, потому что шел снег, и в остальных, потому что был дождь.На стрельбе промахи связаны исключительно с моими ошибками, потому что у меня бывает такое, что я начинаю слишком серьезно контролировать свои выстрелы, поэтому я передерживаю выстрелы.

Бегать три дня подряд? Меня это не пугает, потому что здесь заряженная атмосфера. Очень хочется бегать здесь. За эту гонку поставлю себе «тройку» за счет стрельбы.

Думаю, что близость к результату Юрловой-Перхт – это хороший признак. Планы на пасьют? Работать, добиваться результата. Меня оглушило на разминке от шума трибун. Когда ты бежишь по трассе и чувствуешь эту поддержку, то это очень здорово, – приводит слова Морозовой «Матч ТВ».

Напомним, в общем зачете Морозова с тремя очками занимает 70-е место. Лидирует после трех этапов итальянка Доротея Вирер, в активе которой 284 балла. Второе место занимает спортсменка из Словакии Паулина Фиалкова (267), третье – финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен (245).