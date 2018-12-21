Маргарита Васильева: Никаких эмоций от стрельбы, вторую гонку уже заваливаю

Биатлон 21 декабря 2018 21:35 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Российская биатлонистка Маргарита Васильева - о своей стрельбе в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место.

- Никаких эмоций от стрельбы. На тренировках не было никаких проблем. Вторую гонку уже заваливаю. Я старалась, пыталась гасить в себе эти эмоции. Нужно разбираться в себе. Искать, в чем была ошибка. Тренеры пока ничего не говорили. Знала, что если я провалю эти гонки, то поеду на «Ижевскую винтовку», - рассказала Васильева в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что по итогам спринта Васильева заняла 78-е место, уступив победившей в гонке норвежке Марте Олсбю 2 минуты 46,2 секунды.