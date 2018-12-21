Виталий Норицын: Старых падения помешали быть повыше, остальные не справились со стрельбой

Биатлон 21 декабря 2018 22:02 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын – о результатах спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место.

– У Ирины Старых было два падения на финишном подъеме, которые помешали ей быть повыше. Остальные не справились со стрельбой. С чем связано, не знаю. Даже в этих условиях вполне можно работать. Будем разбираться, ведь соперницы справились.

Не думаю, что Васильева переволновалась. Показала ту лежку, которая у нее бывает на тренировках. Морозова достойно смотрелась ходом, который очень порадовал. Конечно, ей надо было чище стрелять.

Замена Павловой? Если мы сейчас в Обертиллиахе дернем человека – это 8 часов дороги. Стоит порассуждать, что он покажет в условиях такого переезда, – приводит слова Норицына «Матч ТВ».

Нове-Место (Чехия)

Биатлон

Кубок мира

Женщины

Спринт. 7,5 км

1. Марте Олсбю (Норвегия) – 19.44,6 (0 штрафных кругов)

2. Лаура Дальмайер (Германия) – отставание 4,5 (1)

3. Паулина Фиалкова (Словакия) – +6,2 (0)

...10. Ирина Старых – +40,9 (0)

...31. Екатерина Юрлова-Перхт – +1.24,1 (2)

...38. Анастасия Морозова – +1.30,6 (2)

...73. Валерия Васнецова – +2.37,6 (2)

...78. Маргарита Васильева (все – Россия) – +2.46,2 (5)