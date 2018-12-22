Александр Поварницын: От этого сезона у меня серьезные ожидания

Биатлон 22 декабря 2018 12:25 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Российский биатлонист вернулся в состав сборной России на Кубок мира.

Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал, чего ждет от нынешнего сезона.

«Вообще у меня от этого сезона достаточно серьезные ожидания, так что я надеюсь на это (попадание на чемпионат мира), – сказал Поварницын после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Нове-Место в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ». – Когда входил в сезон, было какое-то предчувствие, что он станет для меня особенным, что возможно все.

Я же до чемпионата России, который прошел весной, выпал из команды из-за отсутствия результатов, и мне было немного не по себе от того, что я остался вне обоймы. Чемпионат страны, где я стал призером масс-старта, оказался глотком свежего воздуха. Появились новые эмоции, новые силы».

Напомним, Поварницын провел два этапа на Кубке IBU, после чего был вызван в первый состав на Кубок мира. В спринте он занял 65-е место.