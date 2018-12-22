Дмитрий Губерниев: О прекращении карьеры Шипулиным речь сейчас не идет

Биатлон 22 декабря 2018 16:07 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Спирин Дмитрий

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о сообщениях СМИ, согласно которым российский биатлонист Антон Шипулин задумался над тем, чтобы отказаться от продолжения карьеры.

"А кто сказал, что Шипулин решил закончить карьеру? Антон продолжает тренировки, готовится к Рождественской гонке, но о прекращении карьеры речь сейчас точно не идет!", - написал Губерниев в своем инстаграме.

Напомним, ранее фамилия Антона Шипулина фигурировала в списке лиц, подлежащих допросу австрийской полицией, которая начала расследование возможной причастности ряда российских спортсменов и сотрудников команды к махинациям с допингом.