Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Нове-Место, Логинов – второй - Советский спорт
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    • Биатлон22 декабря 2018 17:34Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Нове-Место, Логинов – второй

    Норвежец Йоханнес Бе стал победителем пасьюта на третьем этапе Кубка мира в Чехии.

    Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бе, упрочивший свое положение лидера Кубка мира. Вторым стал россиянин Александр Логинов, третьим - Тарьей Бе.

    Отметим, что француз Мартен Фуркад смог подняться с 43-го места в спринте на 5-ю позицию.

    Сегодня в 19:00 по Москве в Нове-Место начнется женская гонка преследования.

    Нове Место (Чехия)
    Кубок мира
    Третий этап
    Мужчины
    Гонка преследования
    12,5 км, четыре огневых рубежа

    1 (1-й в спринте). Йоханнес Бе (Норвегия) – 31.59,0 (4 штрафных круга)
    2 (2). Александр Логинов (Россия) – отставание 6,2 (4)
    3 (8). Тарьей Бе (Норвегия) – +23,9 (1)
    ...11 (18). Матвей Елисеев (Россия) – +1.48,2 (4)
    ...13 (30). Евгений Гараничев (Россия) – +1.52,2 (1)
    ...29 (14). Дмитрий Малышко (Россия) – +3.27,1 (8)

    #бе йоханнес#бе тарьей#логинов александр#кубок мира по биатлону#елисеев матвей#гараничев евгений#малышко дмитрий
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