Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Нове-Место, Логинов – второй

Биатлон 22 декабря 2018 17:34 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Норвежец Йоханнес Бе стал победителем пасьюта на третьем этапе Кубка мира в Чехии.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бе, упрочивший свое положение лидера Кубка мира. Вторым стал россиянин Александр Логинов, третьим - Тарьей Бе.

Отметим, что француз Мартен Фуркад смог подняться с 43-го места в спринте на 5-ю позицию.

Сегодня в 19:00 по Москве в Нове-Место начнется женская гонка преследования.

Нове Место (Чехия)

Кубок мира

Третий этап

Мужчины

Гонка преследования

12,5 км, четыре огневых рубежа

1 (1-й в спринте). Йоханнес Бе (Норвегия) – 31.59,0 (4 штрафных круга)

2 (2). Александр Логинов (Россия) – отставание 6,2 (4)

3 (8). Тарьей Бе (Норвегия) – +23,9 (1)

...11 (18). Матвей Елисеев (Россия) – +1.48,2 (4)

...13 (30). Евгений Гараничев (Россия) – +1.52,2 (1)

...29 (14). Дмитрий Малышко (Россия) – +3.27,1 (8)