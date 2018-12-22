Александр Логинов: Готовились, чтобы показывать стабильный результат

Биатлон 22 декабря 2018 18:07 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Российский биатлонист Александр Логинов – о результатах пасьюта на Кубке мира в Нове-Место.

– В этой гонке хорошо работали лыжи. На финишном кругу не было смысла отсиживаться. Он слишком короткий. Перед выходом на последний спуск было видно, что не хватило сотни метров, чтобы бороться с Бе.

На пристрелке осознавал, что будет лотерея, поэтому выбрал такую тактику. На стойке работал агрессивно. 19 секунд – это не предел. Такие условия были нужны для конкуренции.

Очень приятно, что так поддерживают на трибунах. Мы готовились, чтобы показывать стабильный результат, – приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Напомним, Логинов стал вторым в гонке. Победу одержал норвежец Йоханнес Бе.