Дмитрий Малышко: Не рассчитывал, что отработаю настолько плохо

Биатлон 22 декабря 2018 18:30 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Российский биатлонист Дмитрий Малышко подвел итоги пасьюта на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

- Попадал в порыв на каждом рубеже, но, конечно, не рассчитывал, что отработаю настолько плохо. Видел, что соперники мажут, дают шанс, но ничего поделать не мог, потому что даже на моих любимых стойках только первые выстрелы можно было кое-как работать. Дальше нужно было либо выцеливать очень долго, либо идти ва-банк.

Лыжи ехали довольно неплохо, скольжение было нормальное, и скорость была очень высокая. Обошлось без падений. Бывают неприятные ситуации, где ребята влетали в «кашу» и были падения. Масс-старт? Пока не знаю, попадаю ли я. Если попадаю, то на грани. Будем ждать результатов и смотреть.

Готов ли к отборам в Ижевске? Честно говоря, я очень устал от этих сборов. Было много стартов, думаю, надо поговорить с тренерами. Буду смотреть, что делать, но вообще собираюсь отдохнуть. Новогодний перерыв для того и дан спортсменам, чтобы отдыхать, - приводит слова Малышко «Матч ТВ».

Напомним, что по итогам гонки Малышко занял 29-е место, допустив 8 (1+3+2+2) промахов на огневых рубежах.