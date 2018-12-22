Александр Логинов: Доволен серебром, тем более в таких сложных погодных условиях

Биатлон 22 декабря 2018 19:01 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Российский биатлонист Александр Логинов поделился эмоциями после гонки преследования в Нове-Место.

- Я действительно доволен своим серебром, тем более в таких сложных погодных условиях. Справиться со стрельбой было достаточно тяжело, но даже четыре штрафных круга позволили биться за высокие места, тем более что и лыжи, и моя форма позволяли держать высокую скорость.

- Стреляли очень быстро.

- Я понимал, что с таким сильным ветром стрельбу нужно вести более агрессивно, быстро. Выцеливать смысла не было. Каждый спортсмен мог промахнуться, и нужно было пользоваться своим шансом, просто не промахиваться.

- Много народа упало, у вас все обошлось?

- Трасса была сильно разбита, но у меня, слава богу, все в порядке.

- Корили себя за то, что упустили победу из-за одного промаха?

- Я недавно финишировал, еще не за что себя корить, не было времени проанализировать ошибки. Сделаю это позже, - передает слова Логинова «Матч ТВ».

Напомним, что Логинов допустил на дистанции четыре промаха и на финише уступил победителю гонки норвежцу Йоханнесу Бе 6,2 секунды.