Олсбю выиграла гонку преследования в Нове-Место, Юрлова-Перхт – 25-я

Биатлон 22 декабря 2018 19:44 Источник: «Советский спорт»

В рамках третьего этапа Кубка мира в чешском Нове-Место состоялась гонка преследования среди женщин.

Победу в пасьюте одержала норвежка Марте Олсбю, второй стала итальянка Доротея Вирер, уступившая всего 0.2 секунды, а замкнула тройку лидеров представительница Швеции Ханна Эберг.

Лучшей из россиян стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 25-е место, Ирина Старых – 39-я, Анастасия Морозова – 42-я.

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира

Третий этап

Женщины

Гонка преследования

10 км, четыре огневых рубежа

1. Марта Олсбю Ройселан (Норвегия) - 29.53,5 (2 шт. круга)

2. Доротея Вирер (Италия) - отставание 0,2 (1)

3. Ханна Эберг (Швеция) - 4,7 (1)

4. Лиза Виттоцци (Италия) - 53,9 (1)

5. Лаура Дальмайер (Германия) - 54,2 (2)

6. Ванесса Хинц (Германия) - 55,8 (0)...

…25. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 2.30,8 (4)..

…39. Ирина Старых (Россия) - 3.49,8 (6)...

…42. Анастасия Морозова (Россия) - 4.02,7 (6)