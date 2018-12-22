Олсбю выиграла гонку преследования в Нове-Место, Юрлова-Перхт – 25-я - Советский спорт
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    • Биатлон22 декабря 2018 19:44Источник: «Советский спорт»

    Олсбю выиграла гонку преследования в Нове-Место, Юрлова-Перхт – 25-я

    В рамках третьего этапа Кубка мира в чешском Нове-Место состоялась гонка преследования среди женщин.

    Победу в пасьюте одержала норвежка Марте Олсбю, второй стала итальянка Доротея Вирер, уступившая всего 0.2 секунды, а замкнула тройку лидеров представительница Швеции Ханна Эберг.

    Лучшей из россиян стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 25-е место, Ирина Старых – 39-я, Анастасия Морозова – 42-я.

    Нове-Место (Чехия)
    Кубок мира
    Третий этап
    Женщины
    Гонка преследования
    10 км, четыре огневых рубежа

    1. Марта Олсбю Ройселан (Норвегия) - 29.53,5 (2 шт. круга)
    2. Доротея Вирер (Италия) - отставание 0,2 (1)
    3. Ханна Эберг (Швеция) - 4,7 (1)
    4. Лиза Виттоцци (Италия) - 53,9 (1)
    5. Лаура Дальмайер (Германия) - 54,2 (2)
    6. Ванесса Хинц (Германия) - 55,8 (0)...
    …25. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 2.30,8 (4)..
    …39. Ирина Старых (Россия) - 3.49,8 (6)...
    …42. Анастасия Морозова (Россия) - 4.02,7 (6)

    #кубок мира по биатлону#олсбю марте#вирер доротея#эберг ханна#юрлова-перхт екатерина#старых ирина#морозова анастасия
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