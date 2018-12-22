Ирина Старых: Были тяжелые погодные условия, поэтому столько промахов

Биатлон 22 декабря 2018 20:16 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Российская биатлонистка Ирина Старых разочарована стрельбой в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место.

- Что стало со стрельбой? Наверное, переоценили. Не надо было говорить об этом в каждом интервью. Просто были тяжелые погодные условия, поэтому столько промахов. Не была готова к ним. Готовилась ли отыгрывать стартовые позиции? Отыгрывать, наверное, громко сказано. После трех кругов я понимала, что нужно было отработать на ноль, но я не справилась, - рассказала Старых в эфире «Матч Арена».

Добавим, что по итогам гонки преследования Старых заняла 39-е место, допустив шесть промахов на огневых рубежах.