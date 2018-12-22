Мартен Фуркад: Моя карьера построена на том, что я никогда не сдавался

Биатлон 22 декабря 2018 22:13 Источник: «Газета.Ru»

Французский биатлонист Мартен Фуркад – о гонке преследования на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, в которой он не собирался принимать участие, однако потом изменил свое решение.

«Только идиоты не меняют свое мнение. Я изначально сказал, что после такого ужасного спринта даже не буду выходить на старт. Но потом я стал думать и понял, что моя карьера построена на том, что я никогда не сдавался.

Я хотел доказать себе и всем остальным, что я могу бороться не только за победу, но и за самого себя. Я очень рад сегодняшней гонкой, хотя в итоге я и не попал на подиум», – приводит слова Фуркада «Газета.Ru» со ссылкой на L'Equipe.

Напомним, Фуркад, стартовавший с 43-го места, занял пятую позицию. Победу одержал норвежец Йоханнес Бе.