Анатолий Хованцев: Для попадания в основной состав на январские этапы Кубка мира нужно быть в топ-25 общего зачета

Биатлон 23 декабря 2018 09:28 Источник: «Лыжный спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, как будет комплектоваться команда на январские этапы Кубка мира.

«По критериям отбора для попадания в основной состав нужно быть в топ-25 общего зачёта Кубка мира. Мы думаем, что четвёрка участников масс-старта, скорее всего, будет в команде (Логинов, Елисеев, Гараничев, Малышко), а остальных будем добирать по итогам отборочных стартов.

У девочек в топ-25 общего зачёта попадают трое (Старых, Юрлова, Павлова) вопрос пока открыт по Маргарите Васильевой, которая в Нове-Место выступила неудачно, но показала в спринте очень хороший ход. Я считаю, что в Нове-Место женская команда не показала результат, на который была способна. Вероятно, девочки, хорошо себя проявившие в гонках Кубка мира, смогут готовиться к январским этапам.

Те, кто в Нове-Место бежал гонку преследование и побегут масс-старт, на отборы точно не поедут. А тем, у кого последней гонкой в Нове-Место был спринт, времени восстановиться должно хватить», - приводит слова Хованцева «Лыжный спорт».