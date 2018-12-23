Анатолий Хованцев: Для попадания в основной состав на январские этапы Кубка мира нужно быть в топ-25 общего зачета - Советский спорт
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    • Биатлон23 декабря 2018 09:28Источник: «Лыжный спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Анатолий Хованцев: Для попадания в основной состав на январские этапы Кубка мира нужно быть в топ-25 общего зачета

    Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, как будет комплектоваться команда на январские этапы Кубка мира.

    «По критериям отбора для попадания в основной состав нужно быть в топ-25 общего зачёта Кубка мира. Мы думаем, что четвёрка участников масс-старта, скорее всего, будет в команде (Логинов, Елисеев, Гараничев, Малышко), а остальных будем добирать по итогам отборочных стартов.

    У девочек в топ-25 общего зачёта попадают трое (Старых, Юрлова, Павлова) вопрос пока открыт по Маргарите Васильевой, которая в Нове-Место выступила неудачно, но показала в спринте очень хороший ход. Я считаю, что в Нове-Место женская команда не показала результат, на который была способна. Вероятно, девочки, хорошо себя проявившие в гонках Кубка мира, смогут готовиться к январским этапам.

    Те, кто в Нове-Место бежал гонку преследование и побегут масс-старт, на отборы точно не поедут. А тем, у кого последней гонкой в Нове-Место был спринт, времени восстановиться должно хватить», - приводит слова Хованцева «Лыжный спорт».

    #хованцев анатолий#женская сборная россии по биатлону#мужская сборная россии по биатлону#кубок мира по биатлону
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