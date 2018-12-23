Маргарита Васильева: Кто нужен в сборной — сильные спортсмены или те, кто подготовился к очередному отбору? - Советский спорт
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    • Биатлон23 декабря 2018 11:23Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Маргарита Васильева: Кто нужен в сборной — сильные спортсмены или те, кто подготовился к очередному отбору?

    Российская биатлонистка Маргарита Васильева прокомментировала свое участие в «Ижевской винтовке», которая является отборочным стартом на январские этапы Кубка мира.

    «Успокоит меня только одно: если тренеры отправят меня домой, а не на «Ижевскую винтовку». Если поеду в Ижевск, то ничего не успокоит.

    Не чувствую такого вывода со стороны тренеров, что «ходом она хороша, можно её и оставить в команде, дать шанс переварить все и отправить на следующие Кубки мира». А теперь будет снова ротация, снова отбор.

    Не боюсь «Ижевки». Знаю, что пробегу нормально, что я конкурентна там. Но нужно ли это сейчас? Надо ли выхолащивать себя? Кто нужен в сборной — сильные спортсмены или те, кто подготовился к очередному отбору?

    На «Ижевке» гонки будут три дня подряд, а затем еще переезды, сборы. Может так получиться, что на этом отборе все те, кто приехал с Кубка мира, так «убьются», что затем уже у народа сил не будет сезон добегать.

    Психологически мне нужно домой, к ребенку. Я пообещала, что приеду на Новый год. Я же последний раз была дома в октябре. Думала, честно говоря, что сейчас эти этапы Кубка мира пройдут, и всё будет нормально, отправлюсь к сыну.

    А «Ижевка» заканчивается 30-го числа, и билеты домой взять уже невозможно. Поэтому Новый год встречу в Ижевске, затем 2 января уеду на сборы. И если все будет нормально, то ребенка увижу только весной, после окончания сезона. Это очень тяжело», - приводит слова Васильевой «Матч ТВ».

    #васильева маргарита#женская сборная россии по биатлону#кубок мира по биатлону#ижевская винтовка
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