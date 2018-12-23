Йоханнес Бе выиграл масс-старт в Нове-Место, Гараничев - третий - Советский спорт
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    • Биатлон23 декабря 2018 14:27Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Йоханнес Бе выиграл масс-старт в Нове-Место, Гараничев - третий

    Норвежец Йоханнес Бе стал победителем масс-старта на третьем этапе Кубка мира в Чехии.

    Бе одержал уже шестую победу в текущем сезоне и упрочил свое лидерство в общем зачете Кубка мира. Сегодня он не допустил ни одного промаха на огневых рубежах.

    Вторым стал француз Кентен Фийон-Майе, третьим - россиянин Евгений Гараничев, который также, как и Бе-младший, обошелся без штрафных кругов.

    В 16:30 по Москве начнется женский масс-старт в Нове-Место.

    Кубок мира. Третий этап. Нове Место (Чехия)
    Мужчины. Масс-старт. 15 км, четыре огневых рубежа. 1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 37.25,2 (0 штрафных кругов). 2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – отставание 46,5 (2). 3. Евгений Гараничев – + 54,1 (0)… 15. Александр Логинов – + 2.16,2 (6)… 22. Дмитрий Малышко – + 3.12,3 (3)… 30. Матвей Елисеев (все – Россия) – + 7.30,6 (8).

    #бе йоханнес#гараничев евгений#фийон-майе кентен#кубок мира по биатлону
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