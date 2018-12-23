Евгений Гараничев: Поставил себе задачу отработать конец года на максимуме

Биатлон 23 декабря 2018 15:23 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Спирин Дмитрий

Россиянин Евгений Гараничев прокомментировал свое выступление в масс-старте на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).

- Не думал о ноле в стрельбу. После спринта здесь, в Нове-Место, немножко собрался, сам себя настроил, поставил себе задачу отработать конец года на максимуме, выдать все, что могу.

Немножко тяжело было по ходу гонки сегодня. Вчера было падение. Но смог собраться, отработал на ноль на рубежах. Давно не было такого. Вспомнил Контиолахти, когда на отборе к сезону сделал ноль. Понимал, что могу отстреляться чисто, если соберусь, - сказал Гараничев в эфире "Матч ТВ".

Гараничев чисто отработал на всех четырех огневых рубежах и занял третье место в гонке, уступив 54,1 секунды победителю Йоханнесу Бе.