Екатерина Юрлова-Перхт: Мне кажется, что таких лыж не было ни у кого. На спуске хотелось подтолкнуть Вирер - Советский спорт
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    • Биатлон23 декабря 2018 17:37Источник: Телеканал «Матч ТВ»

    Екатерина Юрлова-Перхт: Мне кажется, что таких лыж не было ни у кого. На спуске хотелось подтолкнуть Вирер

    Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт поделилась впечатлениями от масс-старта на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место.

    - Состояние среднее на данный момент. Хочется отдельную благодарность выразить сервис-бригаде. Мне кажется, что таких лыж не было ни у кого. Мне на спуске хотелось Доротею Вирер подтолкнуть (улыбается).

    Что случилось на третьей стрельбе? Не справилась с ветром, задувал слева. Все три выстрела получились «на три часа». Правила отбора на январские этапы? Я старалась не думать об этом, просто концентрировалась на гонках, - рассказала Юрлова-Перхт в эфире «Матч ТВ».

    Напомним, по итогам гонки российская спортсменка стала девятой. Победительницей стала словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина.

    #юрлова-перхт екатерина#кузьмина анастасия#кубок мира по биатлону
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