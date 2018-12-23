Екатерина Юрлова-Перхт: Мне кажется, что таких лыж не было ни у кого. На спуске хотелось подтолкнуть Вирер

Биатлон 23 декабря 2018 17:37 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт поделилась впечатлениями от масс-старта на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место.

- Состояние среднее на данный момент. Хочется отдельную благодарность выразить сервис-бригаде. Мне кажется, что таких лыж не было ни у кого. Мне на спуске хотелось Доротею Вирер подтолкнуть (улыбается).

Что случилось на третьей стрельбе? Не справилась с ветром, задувал слева. Все три выстрела получились «на три часа». Правила отбора на январские этапы? Я старалась не думать об этом, просто концентрировалась на гонках, - рассказала Юрлова-Перхт в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по итогам гонки российская спортсменка стала девятой. Победительницей стала словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина.