Анастасия Кузьмина: Долго работала на стрельбище, некоторые выстрелы были затянуты - Советский спорт
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    • Биатлон23 декабря 2018 17:47

    Анастасия Кузьмина: Долго работала на стрельбище, некоторые выстрелы были затянуты

    Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина поделилась эмоциями после победы в масс-старте на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место.

    - Я думаю, что результат в масс-старте – это всем подарок к католическому Рождеству и Новому году моей семье, часть которой в России, а часть которой в Словакии. Получилось сделать то, о чем мечтали. Пока не все нули в стрельбе, но все-таки. Двигаемся дальше. Долго работала на стрельбище, некоторые выстрелы были затянуты, пауза была слишком большой. Это пока не мой уровень стрельбы. Ощущения пока еще не те, но рада, что удается это компенсировать на трассе, - рассказала Кузьмина в эфире «Матч ТВ».

    Добавим, что второй в гонке стала словацкая биатлонистка Полина Фиалкова, третьей - француженка Анаис Шевалье.

    #кубок мира по биатлону#кузьмина анастасия
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