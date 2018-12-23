Анастасия Кузьмина: Обидно за то, что происходит с Шипулиным, за то, что с ним творят - Советский спорт
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    • Биатлон23 декабря 2018 18:46Источник: Телеканал «Матч ТВ»

    Анастасия Кузьмина: Обидно за то, что происходит с Шипулиным, за то, что с ним творят

    Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина рассказала о взаимоотношениях со своим братом Антоном Шипулиным, а также прокомментировала нынешнее состояние российского спортсмена.

    - Чтобы понять человека, нужно влезть в его кожу. Я бы не хотела оказаться на месте Антона. Мне как сестре, близкому человеку и спортсмену настолько обидно за то, что с ним происходит, за то, что с ним творят, что я нисколько не удивлюсь, если он решит завершить карьеру. Может быть даже поддержу его выбор. У него есть семья, ребенок и многое кроме спорта, где он все показал. И мог бы показать еще. Он - большой пример для меня, и я поддержу его в любом выборе, но он еще не принял решение, и я стараюсь на него не давить. Это решение он должен принять сам, и давления со стороны семьи, фанатов и других людей только может его спровоцировать, вызвать выброс агрессии. Попытку возвращения Антон сделал, а что будет дальше, мы увидим уже очень скоро, - приводит слова Кузьминой «Матч ТВ».

    Напомним, что ранее Шипулин заявил о своем намерении участвовать в «Рождественской гонке», которая состоится 29 декабря на стадионе футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене.

    #кузьмина анастасия#шипулин антон#кубок мира по биатлону
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