Мартен Фуркад: Надеюсь повысить свой уровень к январю - Советский спорт
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    • Биатлон23 декабря 2018 19:21Источник: L'EquipeАвтор: Спирин Дмитрий

    Мартен Фуркад: Надеюсь повысить свой уровень к январю

    Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал свои результаты на декабрьских этапах Кубка мира.

    «Я начал плохо, а потом закончились резервы, чтобы что-то уже изменить. Я должен быть готов на 100 процентов. Постараюсь использовать перерыв, чтобы повысить свой уровень к январю.

    Я слишком нестабилен в начале сезона, и я еще не выдал эталонную гонку, на которую мог бы ориентироваться. Декабрь получился очень неровным.

    Главное, на чем я концентрируюсь, – мне нужно найти некоторую свежесть, потому что сейчас я не могу быть впереди.

    Подготовка не оправдалась для меня, но я рад, что мои товарищи по команде выигрывают. Надеюсь присоединиться к ним как можно скорее», – сказал Фуркад в интервью L’Equipe.

    #фуркад мартен#кубок мира по биатлону
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