Владимир Драчев: Уверены, что на следующем старте у Логинова будет все отлично

Биатлон 23 декабря 2018 20:59 Источник: ТАСС

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев оценил выступление Александра Логинова в масс-старте на третьем этапе Кубка мира в Чехии.

- У Логинова сказалось какое-то внутреннее напряжение, надо проговорить с Александром, понять, о чем он мыслил. Мне кажется, здесь было большое желание бороться, дать бой (Йоханнесу Бе), что помешало ему сегодня.

Что касается его шести промахов, то вы видели, как Мартен Фуркад (действующий обладатель Кубка мира - прим. ТАСС) на двух рубежах допустил четыре промаха, а на следующих четырех рубежах ни разу не ошибся. Мы уверены, что на следующем старте у Логинова будет все отлично, - приводит слова Драчева ТАСС.

Напомним, что Логинов показал 15-й результат в масс-старте, допустив шесть промахов. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бе.