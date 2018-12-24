Шипулин решил завершить карьеру. Официальное объявление будет во вторник - Советский спорт
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    • Биатлон24 декабря 2018 18:21Источник: «Советский спорт»

    Шипулин решил завершить карьеру. Официальное объявление будет во вторник

    Как стало известно «Советскому спорту» из источников, близких к спортсмену, знаменитый биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин объявит о завершении своей спортивной карьеры.

    Заявление об этом решении Шипулин планирует сделать на пресс-конференции, которая назначена на вторник, 25 декабря. Ранее сегодня издание URA.ru распространило информацию, что причиной ухода из спорта стали «проблемы с сердцем».

    Напомним, что Шипулин впервые заявил о своем возможном уходе из спорта еще весной. Однако позже он через социальные сети объявил о том, что намерен продолжить карьеру в сезоне-2018/19.

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    В апреле в своём интервью на Матч-ТВ, я пообещал, что осенью вновь встречусь с Ильёй Трифановым @trifanov и в эфире объявлю о том, продолжаю я карьеру спортсмена, или нет. Обещание выполняю! Решение я принял. Огромную роль в его принятии сыграли и ВЫ, мои болельщики. Спасибо огромное, что поддерживали меня эти полгода. Сегодня в 16:00 на Матч-ТВ обо всём расскажу. И да. Увидимся на Кубке Мира!

    Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin)

    Решением Союза биатлонистов Шипулин был освобожден от отбора на этапы Кубка мира. Предполагалось, что он сможет присоединиться к сборной в декабре, когда наберет необходимую форму.

    #шипулин антон#мужская сборная россии по биатлону#кубок мира по биатлону
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