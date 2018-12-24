Шипулин решил завершить карьеру. Официальное объявление будет во вторник

Биатлон 24 декабря 2018 18:21 Источник: «Советский спорт»

Как стало известно «Советскому спорту» из источников, близких к спортсмену, знаменитый биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин объявит о завершении своей спортивной карьеры.

Заявление об этом решении Шипулин планирует сделать на пресс-конференции, которая назначена на вторник, 25 декабря. Ранее сегодня издание URA.ru распространило информацию, что причиной ухода из спорта стали «проблемы с сердцем».

Напомним, что Шипулин впервые заявил о своем возможном уходе из спорта еще весной. Однако позже он через социальные сети объявил о том, что намерен продолжить карьеру в сезоне-2018/19.

Решением Союза биатлонистов Шипулин был освобожден от отбора на этапы Кубка мира. Предполагалось, что он сможет присоединиться к сборной в декабре, когда наберет необходимую форму.