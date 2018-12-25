Антон Шипулин завершил карьеру

Биатлон 25 декабря 2018 10:43 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин объявил о завершении карьеры.

- Думал, что такие динозавры, как я, уже никому неинтересны. Вы делаете большое дело, делаете нас ближе к болельщикам. Начнем с главной темы – с Рождественской гонки, которая пройдет 29 декабря. Мы будем выступать с Екатериной Юрловой.

Эта гонка будет последней гонкой в моей профессиональной карьере. Я принял серьезное решение, что на этом моя карьера заканчивается. Есть несколько причин – первая - прошлогодняя ситуация, когда нас не пригласили на Олимпиаду. Время и возраст подходили к тому, что мы могли удачно выступить. По ряду причин мы не поехали в Пхенчхан.

Прошло время, я отдохнул восстановился, были проблемы со здоровьем. Спасибо моим друзьям, которые пришли меня поддержать. Сначала я принял решение продолжать выступать. Но, к сожалению, из-за последней ситуации с австрийской полицией, которая начала нас безосновательно в чем-то обвинять, у меня окончательно опустились руки. Думаю, это не окончательная ситуация. После этого я буквально три дня не выходил из комнаты. Пытался как-то себя отвлечь, развеять, но не получалось. Брал листочек, писал плюсы и минуты, расставлял приоритеты. Прилетев в Екатеринбург и пообщавшись с семьей, я принял решение, что на этом моя профессиональная карьера заканчивается. Мучить себя, семью, болельщиков больше нет смысла.

Нет уже той мотивации, как у 25-летнего, чтобы несмотря ни на что идти вперед. Опять же, есть проблемы со здоровьем. За последние три месяца я переболел вирусными заболеваниями. Вкупе все эти проблемы повлияли на мое решение.

Хочу поблагодарить всех, кто был вместе со мной – тренеров, друзей, болельщиков.