Губерниев – о решении Шипулина завершить карьеру: У меня еще теплилась надежда - Советский спорт
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Биатлон25 декабря 2018 11:01Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Губерниев – о решении Шипулина завершить карьеру: У меня еще теплилась надежда

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Антона Шипулин завершить карьеру.

«Антон Шипулин уходит из большого спорта! 29 декабря на Рождественской гонке – заключительный старт! У меня, друзья, еще теплилась надежда, что продолжит, но тщетно! Антон – спасибо за все!», - написал Губерниев в своем инстаграм.

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@anton_shipulin уходит из большого спорта !!!! 29 декабря на рождественской гонке заключительный старт !!! У меня , друзья , ещё теплилась надежда , что продолжит , но тщетно !!!! Антон - спасибо за все !!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #спасибо

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

Напомним, 31-летний биатлонист брал паузу в спорте после несостоявшейся для него Олимпиады-2018. Шипулин должен был вернуться в сборную России на декабрьские этапы Кубка мира, но из-за визита австрийской полиции и плохого самочувствия решил, что пора заканчивать карьеру.

#губерниев дмитрий#шипулин антон#мужская сборная россии по биатлону
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