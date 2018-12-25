Губерниев – о решении Шипулина завершить карьеру: У меня еще теплилась надежда

Биатлон 25 декабря 2018 11:01 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Антона Шипулин завершить карьеру.

«Антон Шипулин уходит из большого спорта! 29 декабря на Рождественской гонке – заключительный старт! У меня, друзья, еще теплилась надежда, что продолжит, но тщетно! Антон – спасибо за все!», - написал Губерниев в своем инстаграм.

Напомним, 31-летний биатлонист брал паузу в спорте после несостоявшейся для него Олимпиады-2018. Шипулин должен был вернуться в сборную России на декабрьские этапы Кубка мира, но из-за визита австрийской полиции и плохого самочувствия решил, что пора заканчивать карьеру.