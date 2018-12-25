Владимир Драчев: Шипулин может поменять решение через полгода-год

Биатлон 25 декабря 2018 11:56 Источник: Телеканал «360°» Автор: Сметанникова Дарья

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал решение 31-летнего российского биатлониста Антона Шипулина завершить карьеру.

«Вы сами видели, насколько тяжело далось ему это решение. Он принимал его больше полугода. Любое такое действие — серьезный шаг в жизни, человек занимался любимой работой, а сейчас начинается другая жизнь.

Может, уйдет в семейную жизнь, может, начнет помогать развивать биатлон. Мы же делали ему предложение продолжать выступать за сборную России еще в мае. Но вы же понимаете — если человек час назад озвучил свое решение, то что тут сделаешь. Пока на связи еще не были.

Сложно говорить за человека, он может поменять решение через полгода-год. Мы всегда будем ждать его в команде», - приводит слова Драчева сайт телеканала «360».

Напомним, 31-летний биатлонист брал паузу в спорте после несостоявшейся для него Олимпиады-2018. Шипулин должен был вернуться в сборную России на декабрьские этапы Кубка мира, но из-за визита австрийской полиции и плохого самочувствия решил, что пора заканчивать карьеру.