Дмитрий Васильев: Шипулину надо было немножко отдохнуть и попробовать побегать до следующей Олимпиады

Биатлон 25 декабря 2018 12:06 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Известный советский биатлонист Дмитрий Васильев прокомментировал решение 31-летнего российского биатлониста Антона Шипулина завершить карьеру.

«Это его выбор. Сложно реагировать на это известие с позитивной или с негативной точки зрения. Наверное, у него есть основания для того, чтобы завершать карьеру. Конечно, жалко, когда уходят такие яркие личности из спорта. Досадно. Бьорндален, Шипулин. Я ставлю их в один ряд. Тем более, мне кажется, что Антон себя не до конца реализовал. Ему надо было немножко отдохнуть и попробовать еще побегать до следующей Олимпиады. Но это его выбор, и я его уважаю. Желаю ему себя реализовать на каком-нибудь другом поприще. Скорее всего, он останется в спортивной сфере. Он профессионал, а такие люди очень нужны нашему спорту», - приводит слова Васильева «Матч ТВ».

Олимпийский чемпион 2014 года брал паузу в спорте после несостоявшейся для него Олимпиады-2018. Шипулин должен был вернуться в сборную России на декабрьские этапы Кубка мира, но из-за визита австрийской полиции и плохого самочувствия решил, что пора заканчивать карьеру.