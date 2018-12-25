Министр спорта Свердловской области предложил Шипулину работу в структурах региона

Биатлон 25 декабря 2018 12:26 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

31-летний олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин во вторник объявил о завершении спортивной карьеры.

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт готов предложить Шипулину работу в спортивных структурах региона.

«Я готов, очень важно, чтобы он изъявил желание. Я думаю, что надо осмотреться, отдохнуть.

Принял решение, он человек системный и успешный. Думаю, то, что он задумает, все сбудется. Спорт - это такая вещь, которая позволяет ставить задачи для себя, определять пути и их решать. Я думаю, что все будет хорошо», - цитирует Рапопорта ТАСС.

Напомним, последним стартом в карьере Шипулина станет Рождественская гонка, которая пройдет 29 декабря в Гельзенкирхине на арене футбольного клуба «Шальке».