Михаил Дегтярев: Надеемся, Антон продолжит приносить пользу биатлону, но уже в другом статусе

Биатлон 25 декабря 2018 12:32 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев поделился мнением насчет решения 31-летнего российского биатлониста Антона Шипулина завершить карьеру.

«Мы благодарим Антона Шипулина за победы, которые он принес в копилку российского биатлона. Все мы помним яркую эстафету, которая принесла нам Олимпийское золото Сочи 2014. Жаль, что Антон не успел завоевать индивидуальную олимпийскую награду, к которой стремился. Тем не менее, он занял свое место в пантеоне олимпийской славы России.

Антон достаточно рано закончил карьеру. Для биатлониста 31 год — это хороший возраст. Но время удачно совпало с возвращением в строй Александра Логинова. У нас появился лидер.

Надеемся, что Антон не оставит биатлон, а продолжит приносить пользу одному из любимейших видов спорта россиян, но уже в другом статусе», - приводит слова Дегтярева его пресс-служба.

Олимпийский чемпион 2014 года брал паузу в спорте после несостоявшейся для него Олимпиады-2018. Шипулин должен был вернуться в сборную России на декабрьские этапы Кубка мира, но из-за визита австрийской полиции и плохого самочувствия решил, что пора заканчивать карьеру.