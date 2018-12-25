Легков – Шипулину: С тобой биатлон был краше и ближе к сердцу каждого болельщика

Биатлон 25 декабря 2018 12:49 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал решение 31-летнего биатлониста Антона Шипулина завершить карьеру.

«Мой друг Антон Шипулин попрощался со спортом… Такова жизнь, тем более, жизнь спортсмена… Спасибо, Антон, за то, что ты сделал в спорте — с тобой биатлон был краше и ближе к сердцу каждого болельщика. Знай, что твои друзья всегда останутся рядом, и если когда-то тебе нужна будет моя помощь, я буду рядом. Счастья тебе в твоей новой жизни, любви, здоровья и, конечно, праздников дома. Это уже очень много. Это поможет тебе пережить трудный момент и двигаться дальше… Я с тобой!», - написал Легков в своем инстаграме.

Напомним, олимпийский чемпион 2014 годабрал паузу в спорте после несостоявшейся для него Олимпиады-2018. Шипулин должен был вернуться в сборную России на декабрьские этапы Кубка мира, но из-за визита австрийской полиции и плохого самочувствия решил, что пора заканчивать карьеру.

35-летний Александр Легков сам объявил о завершении карьеры в апреле 2018 года.