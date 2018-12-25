Круглов – Шипулину: Добро пожаловать в ветеранский клуб, старичок - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Биатлон25 декабря 2018 12:53Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Круглов – Шипулину: Добро пожаловать в ветеранский клуб, старичок

Знаменитый российский биатлонист Николай Круглов отреагировал на решение Антона Шипулина завершить карьеру.

31-летний биатлонист брал паузу в спорте после несостоявшейся для него Олимпиады-2018. Шипулин должен был вернуться в сборную России на декабрьские этапы Кубка мира, но из-за визита австрийской полиции и плохого самочувствия решил, что пора заканчивать карьеру.

«Вот и закончилась очередная эпоха в российском биатлоне. Антон Шипулин был последним из наших, с кем довелось быть в одной команде и выступать на международных соревнованиях.

Спасибо тебе, друг, за твои победы, красивую борьбу и невероятные эмоции, которые ты все эти годы дарил миллионам поклонников.

Желаю тебе удачи во всех дальнейших начинаниях! Еще многое предстоит сделать и многого достичь. Пусть на жизненном пути тебе сопутствуют удача и успех!

Надеюсь, теперь мы будем чаще встречаться на лыжных марафонах и на хоккейной коробке. Добро пожаловать в ветеранский клуб, старичок!», - написал Круглов в своем инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ну вот и все...Теперь официально. Антон Шипулин завершает профессиональную карьеру.😢😢😢 О причинах, уверен, подробно расскажут СМИ. А я скажу так: вот и закончилась очередная эпоха в российском биатлоне. @anton_shipulin был последним из наших, с кем довелось быть в одной команде и выступать на международных соревнованиях. 🎿🏆 Спасибо тебе, друг, за твои победы, красивую борьбу и невероятные эмоции, которые ты все эти годы дарил миллионам поклонников. 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Желаю тебе удачи во всех дальнейших начинаниях! Еще многое предстоит сделать и многого достичь. Пусть на жизненном пути тебе сопутсвуют удача и успех! Надеюсь, теперь мы будем чаще встречаться на лыжных марафонах и на хоккейной коробке. Добро пожаловать в ветеранский клуб, старичок! 😂😉😎 #спасибоАнтон #биатлон #IBU #СБР

Публикация от Nikolai Kruglov (@kruglovnikolai)

#круглов николай#шипулин антон
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта