Круглов – Шипулину: Добро пожаловать в ветеранский клуб, старичок

Биатлон 25 декабря 2018 12:53 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Знаменитый российский биатлонист Николай Круглов отреагировал на решение Антона Шипулина завершить карьеру.

31-летний биатлонист брал паузу в спорте после несостоявшейся для него Олимпиады-2018. Шипулин должен был вернуться в сборную России на декабрьские этапы Кубка мира, но из-за визита австрийской полиции и плохого самочувствия решил, что пора заканчивать карьеру.

«Вот и закончилась очередная эпоха в российском биатлоне. Антон Шипулин был последним из наших, с кем довелось быть в одной команде и выступать на международных соревнованиях.

Спасибо тебе, друг, за твои победы, красивую борьбу и невероятные эмоции, которые ты все эти годы дарил миллионам поклонников.

Желаю тебе удачи во всех дальнейших начинаниях! Еще многое предстоит сделать и многого достичь. Пусть на жизненном пути тебе сопутствуют удача и успех!

Надеюсь, теперь мы будем чаще встречаться на лыжных марафонах и на хоккейной коробке. Добро пожаловать в ветеранский клуб, старичок!», - написал Круглов в своем инстаграме.