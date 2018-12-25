Круглов – Шипулину: Добро пожаловать в ветеранский клуб, старичок

Знаменитый российский биатлонист Николай Круглов отреагировал на решение Антона Шипулина завершить карьеру.
31-летний биатлонист брал паузу в спорте после несостоявшейся для него Олимпиады-2018. Шипулин должен был вернуться в сборную России на декабрьские этапы Кубка мира, но из-за визита австрийской полиции и плохого самочувствия решил, что пора заканчивать карьеру.
«Вот и закончилась очередная эпоха в российском биатлоне. Антон Шипулин был последним из наших, с кем довелось быть в одной команде и выступать на международных соревнованиях.
Спасибо тебе, друг, за твои победы, красивую борьбу и невероятные эмоции, которые ты все эти годы дарил миллионам поклонников.
Желаю тебе удачи во всех дальнейших начинаниях! Еще многое предстоит сделать и многого достичь. Пусть на жизненном пути тебе сопутствуют удача и успех!
Надеюсь, теперь мы будем чаще встречаться на лыжных марафонах и на хоккейной коробке. Добро пожаловать в ветеранский клуб, старичок!», - написал Круглов в своем инстаграме.
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Ну вот и все...Теперь официально. Антон Шипулин завершает профессиональную карьеру.😢😢😢 О причинах, уверен, подробно расскажут СМИ. А я скажу так: вот и закончилась очередная эпоха в российском биатлоне. @anton_shipulin был последним из наших, с кем довелось быть в одной команде и выступать на международных соревнованиях. 🎿🏆 Спасибо тебе, друг, за твои победы, красивую борьбу и невероятные эмоции, которые ты все эти годы дарил миллионам поклонников. 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Желаю тебе удачи во всех дальнейших начинаниях! Еще многое предстоит сделать и многого достичь. Пусть на жизненном пути тебе сопутсвуют удача и успех! Надеюсь, теперь мы будем чаще встречаться на лыжных марафонах и на хоккейной коробке. Добро пожаловать в ветеранский клуб, старичок! 😂😉😎 #спасибоАнтон #биатлон #IBU #СБР
Публикация от Nikolai Kruglov (@kruglovnikolai)