Сергей Чепиков: Шипулин был лучшим финишером за всю историю российского биатлона - Советский спорт
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Биатлон25 декабря 2018 13:19Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Сергей Чепиков: Шипулин был лучшим финишером за всю историю российского биатлона

Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков прокомментировал решение 31-летнего Антона Шипулина завершить карьеру.

«Антон Шипулин на протяжении всей своей карьеры очень многое делал для российского биатлона. Он был лучшим финишером за всю историю советского и российского биатлона. Нужно с уважением отнестись к его решению завершить карьеру, на то были объективные причины.

Антон уважаем как спортсменами, тренерами, так и чиновниками. Надеюсь, что он продолжит плодотворную работу на благо российского спорта», - приводит слова Чепикова «Р-Спорт».

Напомним, олимпийский чемпион 2014 года брал паузу в спорте после несостоявшейся для него Олимпиады-2018. Шипулин должен был вернуться в сборную России на декабрьские этапы Кубка мира, но из-за визита австрийской полиции и плохого самочувствия решил, что пора заканчивать карьеру.

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