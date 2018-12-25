Шипулин – болельщикам: Мои победы – это также и ваши победы - Советский спорт
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Биатлон25 декабря 2018 13:49Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Шипулин – болельщикам: Мои победы – это также и ваши победы

31-летний российский биатлонист Антон Шипулин во вторник объявил о завершении карьеры.

Олимпийский чемпион 2014 года обратился к болельщикам после объявления о завершении карьеры.

«Спасибо большое вам, дорогие болельщики, за вашу поддержку! Без вас это приключение было бы в разы сложнее. Мои победы — это также и ваши победы. Я всегда буду это помнить. Вы — лучшие. Надеюсь, нам удастся вас порадовать еще раз на «Рождественской гонке», которая пройдет 29 декабря и станет заключительной в моей профессиональной карьере», - написал Шипулин в своем инстаграме.

Напомним, спортсмен брал паузу в спорте после несостоявшейся для него Олимпиады-2018. Шипулин должен был вернуться в сборную России на декабрьские этапы Кубка мира, но из-за визита австрийской полиции и плохого самочувствия решил, что пора заканчивать карьеру.

#шипулин антон#мужская сборная россии по биатлону
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