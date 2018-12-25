Владимир Драчев: Логинов способен стать чемпионом, каким в свое время был Шипулин

Биатлон 25 декабря 2018 14:14 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, кто в сборной России может заменить Антона Шипулина, который объявил о завершении карьеры.

«Александр Логинов прекрасно выступает в этом сезоне. Идет вторым в общем зачете Кубка мира. Четыре медали. Мы надеемся на него. Он способен стать чемпионов, каким в свое время был Антон. Сейчас Логинов — лидер сборной. Так что в этом плане у нас все неплохо.

Итоги года? Один из самых тяжелых для российского биатлона. Мы до сих пор являемся временными членами IBU. До сих пор существует вероятность, что федерацию могут не допустить до следующих Олимпийских игр. Лидеров нашей сборной постоянно прессуют. Но результаты декабря подтвердили, что мы идем в правильном направлении. Тренерский штаб внес большие коррективы в подготовку спортсменов, произошло много методических изменений. В целом сильно поменялась концепция развития биатлона. Надеемся, что в итоге все будет хорошо. И в новом году продолжим радовать наших болельщиков», - цитирует Драчева «Матч ТВ».