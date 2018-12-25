Дмитрий Свищев: Шипулин сможет принести еще много пользы российскому спорту - Советский спорт
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Биатлон25 декабря 2018 14:19Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

Дмитрий Свищев: Шипулин сможет принести еще много пользы российскому спорту

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал решение 31-летнего российского биатлониста Антона Шипулина завершить карьеру.

«Жаль, что такой большой спортсмен, как Антон Шипулин, принял решение завершить свою спортивную карьеру. Шипулин стал одним из главных героев Олимпийских игр в Сочи, принес стране большое количество наград чемпионатов мира, да и являлся примером для детей и начинающих спортсменов. Сейчас Антону необходимо определиться со своим будущим, но, уверен, он сможет принести еще много пользы российскому спорту», - цитирует Свищева ТАСС.

Напомним, спортсмен брал паузу в спорте после несостоявшейся для него Олимпиады-2018. Шипулин должен был вернуться в сборную России на декабрьские этапы Кубка мира, но из-за визита австрийской полиции и плохого самочувствия решил, что пора заканчивать карьеру.

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