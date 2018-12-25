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Биатлон25 декабря 2018 14:27Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

Первый тренер Шипулина: Антон мог добиться большего в спорте

Первый тренер Антона Шипулина Владимир Путров прокомментировал решение 31-летнего биатлониста завершить карьеру.

29 декабря в Гельзенкирхине Шипулин проведет последний старт в своей карьере на Рождественской гонке.

«Считаю, что Антон мог добиться большего в спорте, если бы в дело не вмешался Крючков (Андрей Крючков – тренер Шипулина после Олимпиады-2014), который долго был аналитиком. Этот человек всю кашу испортил.

Мне удалось слепить из Антона, который пришел в 2006 году, большого спортсмена. Он очень хорошо выступал на юниорских турнирах. В тот период Союз биатлонистов России возглавлял Александр Тихонов, и в силу разных нюансов перейти во взрослую сборную этому молодому спортсмену было очень непросто. Но я добился того, чтобы Шипулина взяли во взрослую команду», - приводит слова Путрова ТАСС.

Напомним, спортсмен брал паузу в спорте после несостоявшейся для него Олимпиады-2018. Шипулин должен был вернуться в сборную России на декабрьские этапы Кубка мира, но из-за визита австрийской полиции и плохого самочувствия решил, что пора заканчивать карьеру.

#шипулин антон#мужская сборная россии по биатлону
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