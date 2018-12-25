Александр Логинов: Пропасть между мной и Бе пока присутствует

Биатлон 25 декабря 2018 15:20 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о борьбе с норвежцем Йоханнесом Бе.

«Я пока не рядышком с Йоханнесом. Пропасть все равно пока присутствует. Тем не менее я выполняю свою работу. Моя задача — тренироваться и выступать, и в принципе я стараюсь это делать, как можно меньше обращать внимание на какие-то внешние факторы.

Это биатлон, здесь каждый спортсмен может показать свой высокий статус. На данный момент у меня более высокий статус, потом будет кто-то другой показывать хорошие результаты. После этого, конечно, каждый будет говорить, что он мне наступает на пятки. Поэтому я не хочу сейчас сказать, что наступаю на пятки Бе, но давление присутствует и не только из-за меня», - приводит слова Логинова «Матч ТВ».

После трех этапов Кубка мира Логинов занимает второе место в общем зачете. В активе россиянина две бронзы и два серебра.