Алексей Волков: Шипулин поспешно принял решение

Биатлон 25 декабря 2018 16:05 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Спирин Дмитрий

Российский биатлонист Алексей Волков считает, что Антон Шипулин поспешил с уходом из спорта.

- Недавно с ним общались. Как только он заикнулся, что будет делать какое-то заявление, то я уже примерно догадался, к чему все идет. Он не стал мне ничего говорить. Новость узнал из СМИ.

В целом я считаю, что, наверное, Антон поспешно принял решение. Может, надо было год до конца дойти, и дальше что-нибудь бы изменилось. Попробовал бы в следующем сезоне сначала. С другой стороны, я его тоже понимаю. Со всеми этими историями, когда мешают спорт с политикой, - цитирует Волкова "Матч ТВ".

Антон Шипулин объявил о завершении карьеры на пресс-конференции 25 декабря