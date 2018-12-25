Зайцева – Шипулину: Жизнь прекрасна. Наслаждайся!

Биатлон 25 декабря 2018 16:25 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева прокомментировала решение 31-летнего биатлониста Антона Шипулина завершить карьеру.

«Сказать «Жаль, что ты закончил» – ничего не сказать. Ты сделал все что смог. Достиг всех целей, какие ставил перед собой. Спортсмен всегда знает, когда ему надо остановиться. Это трудное решение, взвешенное, но твое. Хочу пожелать тебе на новом жизненном этапе удачи и еще больше реализоваться, чем в профессиональной карьере спортсмена. Не потеряться. Найти себя. Жизнь прекрасна. Наслаждайся!», - написала Зайцева в своем инстаграме.

Напомним, спортсмен брал паузу в спорте после несостоявшейся для него Олимпиады-2018. Шипулин должен был вернуться в сборную России на декабрьские этапы Кубка мира, но из-за визита австрийской полиции и плохого самочувствия решил, что пора заканчивать карьеру.