Зайцева – Шипулину: Жизнь прекрасна. Наслаждайся! - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Биатлон25 декабря 2018 16:25Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Зайцева – Шипулину: Жизнь прекрасна. Наслаждайся!

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева прокомментировала решение 31-летнего биатлониста Антона Шипулина завершить карьеру.

«Сказать «Жаль, что ты закончил» – ничего не сказать. Ты сделал все что смог. Достиг всех целей, какие ставил перед собой. Спортсмен всегда знает, когда ему надо остановиться. Это трудное решение, взвешенное, но твое. Хочу пожелать тебе на новом жизненном этапе удачи и еще больше реализоваться, чем в профессиональной карьере спортсмена. Не потеряться. Найти себя. Жизнь прекрасна. Наслаждайся!», - написала Зайцева в своем инстаграме.

Напомним, спортсмен брал паузу в спорте после несостоявшейся для него Олимпиады-2018. Шипулин должен был вернуться в сборную России на декабрьские этапы Кубка мира, но из-за визита австрийской полиции и плохого самочувствия решил, что пора заканчивать карьеру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Антоша!!! @anton_shipulin Не раз мы стояли на пьедестале вместе;) и рядом с пьедесталом☺️ Классное было время и команда!! 💪💪💪 Правда? Сказать жаль, что ты закончил-ничего не сказать😞 Ты сделал все, что смог! Достиг всех целей, какие ставил перед собой! Спортсмен всегда знает когда ему надо остановиться, это трудное решение,взвешенное, но ТВОЁ!!! Хочу пожелать тебе на новом жизненном этапе-удачи! И ещё больше реализоваться, чем в профессиональной карьере спортсмена!!! Не потеряться! Найти себя!!! Жизнь прекрасна!!! Наслаждайся!!!👍👍👍 #биатлонвсердценавсегда #спасибоантонзабиатлон❤

Публикация от Ольга Зайцева (@zaytseva_oa)

#зайцева ольга#шипулин антон
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта