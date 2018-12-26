Александр Логинов: Буду доволен, если в общем зачете останусь в числе 15 лучших

Биатлон 26 декабря 2018 11:44 Источник: News.ru Автор: Липкин Антон

После трех этапов российский биатлонист идет на втором месте.

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал свое второе место в общем зачете Кубка мира после трех декабрьских этапов.

«До начала сезона моей главной задачей было отобраться на январские этапы Кубка мира, – приводит News.ru слова Логинова. – И я не раз об этом говорил. Сейчас, когда я выполнил эту задачу, конечно, хотелось бы показывать именно стабильные результаты: как функционально, так и в стрелковом компоненте.

Показывать высокие результаты в каждой гонке возможно, но надо подходить к этому с более высокой концентрацией. Конечно, я в курсе своей позиции в тотале и без доли скромности скажу, что если по итогам сезона я останусь в числе 15 лучших, то буду доволен».

Напомним, в нынешнем сезоне 26-летний Логинов дважды занимал третье место на этапе в Поклюйке и дважды стал вторым в Нове-Место.

В общем зачете Кубка мира Логинов набрал 312 очков и занимает второе место, отставая от норвежца Йоханнеса Бе.