Гербулова выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке» - Советский спорт
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Биатлон26 декабря 2018 12:14Источник: «Советский спорт»Автор: Липкин Антон

Гербулова выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

В тройку вошли Васильева и Куклина.

Красноярская биатлонистка Наталья Гербулова стала победительницей индивидуальной гонки на «Ижевской винтовке».

23-летняя Гербулова преодолела 15-километровую гонку за 48 минут 34,5 секунды, опередив своего партнера по команде Красноярского края Маргариту Васильеву на 19,4 секунды. Третье место заняла Лариса Куклина, представляющая ЯНАО.

Напомним, «Ижевская винтовка» является отборочным турниром на январские этапы Кубка мира.

Ижевск
«Ижевская винтовка»
Женщины
Индивидуальная гонка

1. Наталья Гербулова (Красноярский край) – 48.34,5 (2)
2. Маргарита Васильева (Красноярский край) – +19,4 (2)
3. Лариса Куклина (ЯНАО) – +44,3 (2)
4. Ирина Казакевич (Свердловская область) – +1.18,7 (2)
5. Анна Никулина (Новосибирская область) – +1.20,2 (2)
6. Елизавета Каплина (ХМАО) – +1.43,7 (0)
7. Тамара Воронина (Свердловская область) – +1.45,7 (0)
8. Анастасия Калина (Псковская область) – +2.12,2 (1)
9. Светлана Бочкарева (Красноярский край) – +3.11,1 (2)
10. Елена Чиркова (Красноярский край – Тюменская область) +3.18,4 (1)

Первый из двух запланированных женских спринтов пройдет в Ижевске 28 декабря.

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