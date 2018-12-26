Наталья Гербулова: На первом круге у меня замерз нос и стал белым

Биатлон 26 декабря 2018 12:25 Источник: Союз биатлонистов России (СБР) Автор: Липкин Антон

Биатлонистка из Красноярского края выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке».

Российская биатлонистка Наталья Гербулова, представляющая Красноярский край, прокомментировала свою победу в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке».

«Я буквально три дня назад прилетела сюда из Обертиллиаха с высоты 1300 метров, – приводит слова 23-летней Гербуловой официальный сайт СБР. – По результату думала, что будет намного тяжелее, потому что мы давно не бегали по такой лыжне, по такому перемороженному снегу. Для нас эти условия казались адскими. На первом круге у меня замерз нос и стал белым. Гонкой я довольна, хоть на первом рубеже и сделала два промаха. Но дальше я собралась и справилась со стрельбой.

На то и спорт, чтобы никогда не расслабляться. Всегда нужно держать себя в тонусе и понимать, что другие тоже могут допустить ошибку. Нужно терпеть и бороться до конца.

Я думаю, что в этом году я просто повзрослела. Меня до этого возраста не перегружали, сохранили здоровье, но в этом году я очень серьезно тренировалась с Андреем Викторовичем Падиным, который мне очень хорошо поднял функционалку. Надеюсь, я и продолжу бегать также быстро».

Напомним, в нынешнем сезоне Гербулова выступала на Кубке IBU и на третьем этапе в Обертиллиахе заняла второе место в спринте.