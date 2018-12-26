Маргарита Васильева: На стрельбище ветер задувал глаза так, что порой ничего не видела

Биатлон 26 декабря 2018 13:59 Источник: Союз биатлонистов России (СБР) Автор: Липкин Антон

Васильева стала второй в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке».

Российская биатлонистка Маргарита Васильева, представляющая Красноярский край, прокомментировала свое второе место в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке».

«Учитывая, что трассы здесь еще не было, она сейчас почти идеальна, но есть места, где лыжи тупили, – приводит слова Васильевой официальный сайт СБР. – На стрельбище ветер задувал глаза так, что порой ничего не видела. Погода была сложной для тех, кто бегал на Кубке мира или Кубке IBU. В Нове-Место шел дождь и было плюс пять, а тут очень холодно. Сегодня девчонки спрашивали: «Сколько градусов?» Я ответила, что по ощущениям минус 30.

Я спокойно отнеслась к переезду. В Нове-Место стадион как колизей, создавал такую ауру, что мурашки шли по всему телу. А здесь тихо и спокойно, народ немного подкрикивает, но почти неслышно. Для меня это шестая «Ижевская винтовка». Мы почти каждый год проводим здесь предновогодние старты. А сейчас проведем здесь Новый год, а потом все вместе стартуем в Европу. К сожалению, не удается пока встретиться с родными».

Напомним, 27-летняя Васильева допустила два промаха и проиграла 19,4 секунды победительнице Наталье Гербуловой.