Слепов стал победителем спринта на «Ижевской винтовке»

Стартовал этап Кубка России по биатлону «Ижевская винтовка».
В мужском спринте победу праздновал представитель Санкт-Петербурга Алексей Слепов. Второе место занял другой представитель северной столицы Павел Магазеев. Тройку лучших замкнул Максим Цветков.
В программе «Ижевской винтовки» 27 декабря состоится еще один спринт. 29 декабря пройдет индивидуальная гонка
Ижевск
«Ижевская винтовка»
Мужчины, спринт, 10 км
1. Алексей Слепов – 27.38,8 (0 шт. кругов)
2. Павел Магазеев – 13,3 (1)
3. Максим Цветков – 13,7 (0)
4. Василий Томшин – 18,1 (0)
5. Алексей Корнев – 24,4 (0)
6. Семен Сучилов – 29,8 (2)