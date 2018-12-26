Слепов стал победителем спринта на «Ижевской винтовке» - Советский спорт
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Биатлон26 декабря 2018 14:30Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Слепов стал победителем спринта на «Ижевской винтовке»

Стартовал этап Кубка России по биатлону «Ижевская винтовка».

В мужском спринте победу праздновал представитель Санкт-Петербурга Алексей Слепов. Второе место занял другой представитель северной столицы Павел Магазеев. Тройку лучших замкнул Максим Цветков.

В программе «Ижевской винтовки» 27 декабря состоится еще один спринт. 29 декабря пройдет индивидуальная гонка

Ижевск
«Ижевская винтовка»
Мужчины, спринт, 10 км

1. Алексей Слепов – 27.38,8 (0 шт. кругов)
2. Павел Магазеев – 13,3 (1)
3. Максим Цветков – 13,7 (0)
4. Василий Томшин – 18,1 (0)
5. Алексей Корнев – 24,4 (0)
6. Семен Сучилов – 29,8 (2)

#слепов алексей#цветков максим#магазеев павел#ижевская винтовка
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