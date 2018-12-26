Слепов стал победителем спринта на «Ижевской винтовке»

Биатлон 26 декабря 2018 14:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Стартовал этап Кубка России по биатлону «Ижевская винтовка».

В мужском спринте победу праздновал представитель Санкт-Петербурга Алексей Слепов. Второе место занял другой представитель северной столицы Павел Магазеев. Тройку лучших замкнул Максим Цветков.

В программе «Ижевской винтовки» 27 декабря состоится еще один спринт. 29 декабря пройдет индивидуальная гонка

Ижевск

«Ижевская винтовка»

Мужчины, спринт, 10 км

1. Алексей Слепов – 27.38,8 (0 шт. кругов)

2. Павел Магазеев – 13,3 (1)

3. Максим Цветков – 13,7 (0)

4. Василий Томшин – 18,1 (0)

5. Алексей Корнев – 24,4 (0)

6. Семен Сучилов – 29,8 (2)