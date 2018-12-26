Лариса Куклина: На «Ижевской винтовке» пытаюсь набрать форму

Биатлон 26 декабря 2018 14:52 Источник: Союз биатлонистов России (СБР) Автор: Липкин Антон

Куклина заняла третье место в индивидуальной гонке.

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала свое третье место в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке».

«Самое сложное в том, что после переезда из Европы здесь другой снег и другое скольжение, – приводит слова 28-летней Куклиной официальный сайт СБР. – Но мы все в одинаковых условиях на данном этапе, но у всех разный уровень подготовки.

Здесь я пытаюсь набрать форму, так как в начале сезона мне было немножко тяжело. Самое главное, что я выздоровела, никаких последствий болезни нет и, дай Бог, не будет. Пытаюсь набрать форму».

Напомним, Куклина допустила два промаха и проиграла 44,3 секунды победительнице Наталье Гербуловой.