Лариса Куклина: На «Ижевской винтовке» пытаюсь набрать форму - Советский спорт
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Биатлон26 декабря 2018 14:52Источник: Союз биатлонистов России (СБР)Автор: Липкин Антон

Лариса Куклина: На «Ижевской винтовке» пытаюсь набрать форму

Куклина заняла третье место в индивидуальной гонке.

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала свое третье место в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке».

«Самое сложное в том, что после переезда из Европы здесь другой снег и другое скольжение, – приводит слова 28-летней Куклиной официальный сайт СБР. – Но мы все в одинаковых условиях на данном этапе, но у всех разный уровень подготовки.

Здесь я пытаюсь набрать форму, так как в начале сезона мне было немножко тяжело. Самое главное, что я выздоровела, никаких последствий болезни нет и, дай Бог, не будет. Пытаюсь набрать форму».

Напомним, Куклина допустила два промаха и проиграла 44,3 секунды победительнице Наталье Гербуловой.

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