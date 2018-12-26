Павел Колобков: Ситуация с биатлонистами в Австрии раздута в российской прессе - Советский спорт
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Биатлон26 декабря 2018 14:57Источник: Телеканал «Россия 24»Автор: Сметанникова Дарья

Павел Колобков: Ситуация с биатлонистами в Австрии раздута в российской прессе

На этапе Кубка мира в Хохфильцене в расположение сборной России по биатлону пришла австрийская полиция, которая подозревала спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал расследование прокуратуры Австрии в отношении российских биатлонистов.

«Думаю, что вся эта история больше была раздута в прессе, я бы даже сказал — в российской прессе. Австрийской прокуратурой проводится уголовное расследование по вопросу возможных нарушений в работе прежнего руководства международной федерации президента Андерса Бессеберга и генерального секретаря Николя Реша. Там собраны огромные тома допросов, и небольшая часть посвящена российским спортсменам.

Поэтому следователи пришли, чтобы опросить спортсменов — это не было даже допросом. Более того, наши спортсмены имели право не отвечать на вопросы. А дальше уже начались домыслы прессы, неких наших комментаторов, поэтому все было не совсем так», - сказал Колобков в эфире «Россия 24».

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