Алексей Слепов: Надеюсь, система отбора выберет правильных спортсменов на Кубок мира и Кубок IBU

Алексей Слепов стал победителем спринта на этапе Кубка России «Ижевской винтовке».
«Готовился немного, это и сказалось на хорошем результате. Я отстрелял ноль, что для меня очень хорошо. Занесу это соревнование в актив.
Если честно, что этот год, что тот год, для меня начинался не очень хорошо в плане хода. Но все это зависит от подводящей работы к конкретным стартам. Средняя скорость высокая, но такой изменчивой скорости — когда расслабиться, когда добавить — пока нет. Но я думаю, после Нового года буду быстрее бежать и меньше уставать
Ижевский уик-энд я должен провести удачно в плане результатов, а затем буду надеяться, что система отбора выберет правильных спортсменов. Я сейчас не говорю конкретно про себя», - приводит слова Слепова «Матч ТВ».
«Ижевская винтовка» является отборочным стартом на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.