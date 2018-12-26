Алексей Слепов: Надеюсь, система отбора выберет правильных спортсменов на Кубок мира и Кубок IBU

Биатлон 26 декабря 2018 15:12 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Алексей Слепов стал победителем спринта на этапе Кубка России «Ижевской винтовке».

«Готовился немного, это и сказалось на хорошем результате. Я отстрелял ноль, что для меня очень хорошо. Занесу это соревнование в актив.

Если честно, что этот год, что тот год, для меня начинался не очень хорошо в плане хода. Но все это зависит от подводящей работы к конкретным стартам. Средняя скорость высокая, но такой изменчивой скорости — когда расслабиться, когда добавить — пока нет. Но я думаю, после Нового года буду быстрее бежать и меньше уставать

Ижевский уик-энд я должен провести удачно в плане результатов, а затем буду надеяться, что система отбора выберет правильных спортсменов. Я сейчас не говорю конкретно про себя», - приводит слова Слепова «Матч ТВ».

«Ижевская винтовка» является отборочным стартом на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.