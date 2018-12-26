Владимир Драчев: Теперь мы отбираем в сборную России и по очкам

Биатлон 26 декабря 2018 15:57 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

В среду стартовала «Ижевская винтовка», по итогам которой будет сформирован состав сборной России.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал об изменениях критериев отбора в сборную России на Кубок мира по итогам «Ижевской винтовки».

«Раньше нужно было выиграть одну гонку и быть в топ-6, но мы изменили критерии, – приводит слова Драчева официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Теперь мы отбираем и по очкам, плюс будет давать преимущество и индивидуальная гонка, и спринт.

Первые места всегда будут давать преимущество, ведь нам нужно будет показывать результаты на Кубке мира. У нас есть хорошие спортсменки, как Миронова, Васильева, которые прилично бегут ходом, но не всегда хорошо стреляют. Однако при хорошем стечении они могут выиграть.

Нам нужно найти тех, кто может достойно выступать и выигрывать. На Кубок мира дополнительно отправятся две, может быть, три спортсменки. По квотам мы можем взять семь спортсменок и ребят, столько же участников можем отправить на Кубок IBU».

Напомним, в среду победы в индивидуальных гонках одержали Наталья Гербулова и Алексей Слепов.